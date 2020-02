Nachdem sich der Heimatforscher Ortwin Bickhove-Swiderski in die Geschichte des jungen Mannes eingearbeitet hatte, der, anders als von den Nazis behauptet nicht im Kampf gegen Kommunisten, sondern an einer Blindarmentzündung gestorben war, hatte er genug Material für ein Buch. Es ist im Dülmener Laumann-Verlag erschienen und kostet 16,80 Euro.

Mehrjährige Recherche

Vier Jahre haben die Recherchen gedauert, die auch immer wieder nach Dülmen wiesen. 50 Archive hat Bickhove-Swiderski dafür angeschrieben. So hat er Unterlagen unter anderem aus Siegen, Iserlohn, Warendorf oder Bocholt erhalten. Alles, was er in seinem Buch darstellt, könne er anhand etwa von Urkunden, Akten oder Zeitungsausschnitten belegen, betont der Autor und verweist auf die 170 Fußnoten in dem Buch.

Präsentation im Paul-Gerhardt Haus

Offiziell vorstellen wird er sein Buch am Donnerstag, 20. Februar um 19.30 Uhr in Haltern im evangelischen Paul-Gerhardt-Haus. Ideen für neue Recherchen hat er übrigens auch schon - zum Beispiel über Bücherverbrennungen im Kreis Recklinghausen.