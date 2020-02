Karneval am Hüttendyk

Dülmen. Drei große Partys und Kinderkarneval am Sonntagnachmittag: Die Wirtegemeinschaft Dülmen mit Albert Fimpeler, Marc Lange und Antonius Preun lädt an den tollen Tagen wieder ins Zelt am Hüttendyk ein. Unterstützung erhalten die Wirte von Dülmen Marketing und dem TV Dülmen.