Das müssen Sie wissen:

Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes drohen heute weiterhin schwere Sturm- und Orkanböen. Dülmener Schüler haben deshalb einen schulfreien Montag.

Generalversammlung mit großen Neuigkeiten, Einsätze am Freitag und Sonntag sowie die Drohung, dass Sturmtief Sabine kommt: Die Feuerwehr hatte am Wochenende einiges zu tun.

Die Bulderner Landfrauen beteiligen sich an der Aktion „Wir geben Plastik einen Korb“. Alle sind aufgefordert, an der persönlichen Müllreduzierung zu arbeiten.

Auf sportliche und wirtschaftliche Erfolge blickten die Sportfreunde Merfeld bei der Jahreshauptversammlung zurück. Zahlreiche Mitglieder wurden ausgezeichnet. Zudem will der Verein in einen barrierefreien Sportplatz investieren.

Sportergebnisse:

Die Bezirksliga-Spiele TSG Dülmen gegen SuS Olfen und Union Lüdinghausen gegen Sportfreunde Merfeld wurden witterungsbedingt abgesagt.

Wetter:

Es bleibt sehr stürmisch mit orkanartigen Böen. Immer wieder ziehen kräftige Schauer durch, die mit Schnee und Graupel vermischt sein können. 8 Grad.

Verkehr:

Ab heute ist die L 600 nahe Merfeld, zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, halbseitig gesperrt. Es gibt eine Baustellenampel. Grund für die Arbeiten ist der Bau der B 67n.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße