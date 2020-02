Zuverlässig im Einsatz

Ob Schnee oder Eis, die Zeitungsboten der DZ sind jeden Morgen zuverlässig im Einsatz. Bei einem Orkan allerdings sind auch sie machtlos und besser zu Hause aufgehoben. Sollte es daher in der Nacht auf Montag aufgrund der höchstwahrscheinlich extremen Wetterlage zu Zustellungsproblemen kommen, bittet die DZ-Geschäftsführung das zu entschuldigen.

Elektronische DZ als Alternative

Die DZ stellt ihren Abonnenten für diesen Fallen einen kostenlosen Download der Montagsausgabe am Montagmorgen zur Verfügung, wenn die Zustellung ausfällt oder abgebrochen werden muss. „Die Gesundheit der Boten hat oberste Priorität“, unterstreicht die DZ-Geschäftsleitung.

Schulen bleiben Montag zu

Freuen werden sich hingegen die Dülmener Schulkinder: Aufgrund der angekündigten Wetterlage haben die Schulleitungen der Dülmener Schulen sich dazu entschieden, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen. Für die Kinder ist also schulfrei. Für Schülerinnen und Schüler, die darauf angewiesen sind, wird aber eine Betreuung sichergestellt, teilt die Stadt mit.

Azubis: Arbeiten statt pauken

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr hat den drei Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Coesfeld den Unterrichtsausfall empfohlen. Berufsschülerinnen und -schüler müssen allerdings, wenn der Arbeitsweg zumutbar ist, an der betrieblichen Ausbildung teilnehmen, so eine Mitteilung.