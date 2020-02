Kein Gewerbegebiet

Ein Gewerbegebiet, in welchem der Bordellbetrieb unproblematisch wäre, konnte die Richterin am Ostdamm nicht entdecken, auch wenn das Wort dort auf einem Schild steht. Viele Gewerbebetriebe, die in einer Karte eingezeichnet waren, entpuppten sich bei einer Ortsbegehung als Wohnbebauung.

Komplexe Rechtslage

Die Rechtslage ist offenbar deutlich komplexer, als der ehemalige Stadtbaurat, Clemens A. Leushacke, damals vorgetragen hatte. Nach seiner Darstellung war das Bordell als allgemeiner Gewerbebetrieb zwingend zu genehmigen, was dann ja auch ohne Information der Öffentlichkeit als formaler Verwaltungsakt geschah. Diese Entscheidung kassierte das Oberverwaltungsgericht Münster in einem einstweiligen Beschluss bereits vor zwei Jahren. Seither bleibt das Bordell geschlossen. Aus Sicht der Dülmener Stadtverwaltung in der Summe ein ganz gewöhnlicher Gewerbebetrieb, von dem keine größeren Beeinträchtigungen zu erwarten stehen.

Nicht in Süddeutschland

In Süddeutschland, führte die Richterin schließlich aus, neige die Rechtsprechung eher zur Genehmigung von Bordellen als gewöhnlichen Gewerbebetrieben. Doch das zuständige Oberverwaltungsgericht Münster bewerte das eben anders.