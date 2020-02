Dülmen. Ein mit Kartoffeln beladener Lkw kippte am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 43 bei Dülmen im Grünstreifen um. Der rechte Fahrstreifen bei Dülmen in Richtung Münster wird ab 10.45 Uhr gesperrt. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich etwa 14 Uhr an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich, wenn möglich, zu umfahren.

Von Hans-Martin Stief