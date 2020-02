Die Arbeiten rund um das Fontänenfeld in der Marktstraße sind fast beendet. Zwei Wochen noch, dann soll hier alles erledigt sein.

Aber selbst wenn an der Marktstraße die Handwerker kurz vorm Einpacken sind - die Innenstadt ist und bleibt vorläufig eine Großbaustelle.

Bis Mitte 2022 wird gebaut

Anders gesagt: Bis Mitte 2022 wird es sehr wahrscheinlich keinen einzigen Monat ohne Bauarbeiten in Dülmens Zentrum geben. Oder, wie es die Stadt in einer Mitteilung ausdrückt: „Auch in den kommenden Monaten müssen Anwohner und Bürger mit Einschränkungen und Behinderungen rechnen.“

Stadt stellt Zeitplan für alle Arbeiten vor

Das zeigt eine Übersicht der geplanten Baumaßnahmen, die die Verwaltung jetzt auf DZ-Anfrage hin veröffentlicht hat. Was die Stadt dabei betont: Der Zeitplan steht unter Vorbehalt: Witterung und archäologische Untersuchungen können zu Änderungen führen.

Neuer Kanal in der Marktstraße

Im Februar beginnen zum Beispiel in der alten Borkener Straße - die Verbindung vom Eichengrünplatz zur Marktstraße - die Arbeiten. Hier verlegt die Stadt einen zusätzlichen Regenwasserkanal, um die Innenstadt bei Starkregen besser zu schützen.

Ist hier alles fertig, voraussichtlich im April, geht es dann in der Marktstraße weiter: Dort wird der neue Regenwasserkanal fortgesetzt und an den bereits fertigen Kanalabschnitt in der nördlichen Marktstraße angeschlossen.

Alle Arbeiten auf einen Blick

Gebaut wird in den nächsten Monaten auch im einsA-Quartier, auf dem Marktplatz (die große Umgestaltung steht allerdings erst 2021 an) sowie ab Sommer am Westring.

Ein Zeitstrahl, wo wann die Arbeiter anrücken, veröffentlicht die DZ in ihrer Ausgabe von Donnerstag. Auch was Einzelhandel und Dülmen Marketing zu den Baustellen sagen, lesen Sie hier.