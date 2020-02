Das müssen Sie wissen:

Bis Mitte 2022 wird es wohl keinen Monat ohne Baustelle in der Innenstadt geben. Allein in diesem Jahr sollen die Gassen hinterm Rathaus umgestaltet werden, in der Marktstraße wird ein neuer Kanal verlegt. Wann wo welche Arbeiten anstehen, das zeigt eine Übersicht in der heutigen DZ-Ausgabe.

Wer wird Bürgermeisterkandidat der CDU? Das entscheidet sich heute Abend. In der Aula des Schulzentrums treffen sich die Mitglieder, um sich für einen Bewerber zu entscheiden. Zur Wahl stehen Rainer Betz und Carsten Höhekamp, die sich zuletzt bei den Versammlungen der Ortsverbände den Mitgliedern präsentiert hatten.

Es gibt einen neuen Nutzer und ein neues Konzept für die frühere Biker‘s Farm am Bulderner See. Um wen genau es sich dabei handelt, das wird heute Mittag bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Kordel unter neuer Führung: Die Gruppe hat den Gesellschafter-Kreis neu zugeschnitten. Die Gesellschaftsanteile gehen auf Stiftungen unter der Führung von Johannes Kordel, Christoph Kordel, Holger Schmitz sowie Alexander Kramer und Thomas Schotte über.

Gleich viermal ist die Jugend-Fußballabteilung der TSG Dülmen am Wochenende Gastgeber für Hallenturniere. Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag das Turnier der E-Junioren um den Bleker-Cup. Das Teilnehmerfeld ist sehr gut besetzt.

Termine:

19.30 Uhr, Lesung „Meine Lebensverfügung für ein gepflegtes Alter“ mit Erich Schützendorf, Alte Sparkasse

19.30 Uhr, Bürgerstammtisch der Ortsgemeinschaft mit Lisa Stremlau, Großer Spieker

Wetter:

Nach Nebelauflösung wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt dabei trocken bei 6 bis 8 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Westwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße