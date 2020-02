„Neben Investitionen in den Ausbau des Maschinenparks, haben wir die Entscheidung getroffen, zusätzliche Fertigungsstandorte in Bialogard, Polen, und in Olfen zu errichten“

Gesellschafter-Kreis

Außerdem hat die Kordel-Gruppe mit Stammsitz in Dülmen auch den Gesellschafter-Kreis neu zugeschnitten.

Bestand dieser bislang aus den sechs Geschwistern, von denen Johannes und Christoph Kordel als geschäftsführende Gesellschafter aktiv im Unternehmen tätig sind, wurden die Gesellschaftsanteile der Gruppe nun vollständig auf Stiftungen unter der Führung von Johannes Kordel, Christoph Kordel, Holger Schmitz, Alexander Kramer und Thomas Schotte übertragen.

Die Kordel Antriebstechnik GmbH wird in Zukunft von den Geschäftsführern Johannes Kordel, Holger Schmitz, Thomas Schotte und Alexander Kramer geleitet. Christoph Kordel bleibt neben den vorgenannten Geschäftsführern weiterhin als Geschäftsführer der Kordel Holding GmbH tätig und verantwortlich für die strategische Ausrichtung und den Ausbau der Unternehmensgruppe.