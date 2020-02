Im Wachbereich Dülmen, rutschte um 6.40 Uhr, auf der K4 ein Pkw in den Straßengraben. Die weibliche Fahrzeugführin wurde hierbei leicht verletzt. In Nottuln kam um 7 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein aufgestelltes Verkehrszeichen. Verletzt wurde Niemand.

In Billerbeck endete die Fahrt einer 18-Jährigen auf der L581 im Straßengraben. Die junge Frau blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. In Coesfeld (Sirksfeld) selbst ruschte ein Lkw gegen einen Strommast, der in der Folge ausgetausscht werden musste. In Rosendahl stürzte in der Gartenstraße eine weibliche Radfahrerin auf eisglatter Fahrbahn zu Boden. Sie mußte mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus verbracht werden.

In Lüdinghausen kam es zu den meisten Unfällen, welche auf die Witterung und der damit verbundenen Glätte zurückzuführen sind. In Seppenrade und Bösensell kam es, fast zeitgleich, gegen 7 Uhr zu Unfällen. Bei dem Unfall in Bösensell stürtze ein Radfahrer zu Boden und wurde hierbei leicht verletzt. In Seppenrade stießen in einem Kreisverkehr zwei Pkw zusammen. Beide Fahrzeugführerinnen mussten schwerveletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die B474 war für die Unfallaufnahme mehr als zwei Stunden gesperrt.

In Senden (K60) endete um 7.35 Uhr die Fahrt eines Fahrzeugführers im Graben. Dieser Vorfall widerholte sich um 7.55 Uhr in Nordkirchen (Capeller Straße). In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden.

Auf der B58 (Seppenrade, in Fahrtrichtung Haltern) kam um 8.55 Uhr ein Lastwagen von der Straße ab und musste geborgen werden. Die B58 war für mehrere Stunden gesperrt.

Zu einem letzten Unfall mussten die Beamten um 10.42 Uhr ausrücken, der sich in Lüdinghausen, in der Straße In den Gärten ereignet hatte und bei dem ein Radfahrer gestürtzt war.

Die Polizei bittet alle Autofahrer um erhöhte Aufmerksamkeit, da auch in den nävchsten Tagen mit Eisglätte und auch mit Nebelbildung gerechnet werden muss. Verkehrsteilnehmer sollten sich rechtzeitig mit dem Wetterbericht ein Bild von der Lage machen.