Bei der letzten Auflage der Kulturnacht im September 2017 lockten rund 50 Beiträgen. Diese Zahl dürfte in diesem Jahr noch einmal übertroffen werden. Neu ist bei der bevorstehenden Kulturnacht im September ein gemeinsames Konzert der Dülmener Männerchöre.

Auf dem Marktplatz soll eine Bühne aufgebaut werden, und zudem bemüht sich die KiD um Räumlichkeiten im neuen einsA und um die Nutzung des Marktes der Möglichkeiten.

Überraschungsaktionen mit Guerrilla-Kunst

Einige Veranstaltungen sind auch wieder in leer stehenden Ladenlokalen geplant. „Hier haben wir aktuell aber noch keinen Plan, denn viele Immobilieneigentümer bemühen sich natürlich auch weiterhin, ihre Räume längerfristig zu vermieten“, muss Werner noch abwarten.

Geplant sind in diesem Jahr auch einige Überraschungsaktionen mit Guerrilla-Kunst, „wobei die Besucher vorher nicht wissen, wann und wo plötzlich Kunst auftauchen wird.“ An die jüngsten Gäste haben die Kulturschaffenden ebenfalls gedacht, und so ist die nächste Kinder-Krimirallye in der Stadtbücherei bereits in Vorbereitung.

Die Kulturszene will zeigen, wie vielfältig sie ist

Fester Bestandteil der Dülmener Kulturnacht 2020 sind Beiträge aus den Bereichen Tanz, Literatur, Malerei, Grafik und Musik. Und auch die kulinarischen Bedürfnisse der Besucher sollen befriedigt werden. Zwei Abende und zwei Nächte lang steht die Dülmener Innenstadt im September wieder ganz im Zeichen der Kultur.

Mit Ausstellungen und Installationen, Lesungen und Konzerten wollen die Kulturschaffenden in Dülmen zeigen, wie vielfältig die heimische Szene ist. Dr. Wolfgang Werner hofft dabei, dass es in diesem Jahr auch neue Akzente geben wird, denn einige der Versammlungsteilnehmer waren Neubürger, die selbst künstlerisch aktiv sind.