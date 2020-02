Zeit für Samstags- und Feierabendmärkte

Dülmen. Es dauert nicht mehr lange: Am Samstag in vier Wochen startet die Saison der Samstags- und Feierabendmärkte. Zum Auftakt lädt der Samstagsmarkt am 7. März, 11 bis 15 Uhr zu Spezialitäten und Porzellanmeile ein. Zusätzlich gibt es Unterhaltung für Klein und Groß durch Hüpfburg und Musik von Juan Carlos Sabater. Anmeldungen von Privatpersonen, die auf der Porzellanmeile verkaufen möchten, werden noch angenommen.

Von DZ