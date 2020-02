Komplett ausgebrannt ist am Dienstagvormittag in Rorup ein Pkw. Dieser war gegen 11.33 Uhr an der Heidkämpe in Brand geraten. Bereis auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte vom Löschzug Rorup und der hauptamtlichen Wache die starke Rauchentwicklung ausmachen.

Bei ihrem Eintreffen stand der Wagen dann komplett in Flammen. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr sowie einem Schaumangriff gelöscht, berichtete ein Sprecher später.