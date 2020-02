Sechs Schwerverletzte bei Unfall

Kollision in Buldern

Buldern. Am Montagabend befuhr ein 43-jähriger Mann aus Münster mit seinem PKW die L551 aus Richtung Appelhülsen und beabsichtigte kurz vor Buldern nach links in die Gewerbestr. abzubiegen. Dabei übersah er den PKW einer 47-jährigen Frau aus Dülmen, die die L551 von Buldern in Richtung Appelhülsen befuhr. Während des Abbiegevorgangs kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander, wobei die beiden Fahrzeugführer sowie vier weitere im Fahrzeug der Dülmenerin befindliche Insassen schwer verletzt wurden.