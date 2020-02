Dr. Dirk Spelmeyer möchte als Vorsitzender neue Wege gehen

Gute Berufspolitik machen

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen einen neuen Weg für die KVWL einzuschlagen. Berufspolitik ist für mich Herausforderung und Ansporn zugleich. Aber gute Berufspolitik kann ich nur machen, wenn ich weiterhin weiß, was die Kollegen an der Basis beschäftigt. Nur dann können wir zusammen im KVWL-Vorstand auch gute Lösungen erarbeiten“, erklärt Spelmeyer. So bedarf es aus seiner Sicht vor allem strategischer und innovativer Maßnahmen, um die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Westfalen-Lippe auch in Zukunft zu ermöglichen.

Konstruktive Lösungen

Dr. Spelmeyer blickt auf ein langjähriges, berufspolitisches Engagement in der ärztlichen Selbstverwaltung zurück: Neben der ärztlichen Tätigkeit in seiner Praxis in Dülmen war er 15 Jahre Mitglied der KVWL-Vertreterversammlung, acht Jahre Vorsitzender des Finanz- und Anlagenausschusses sowie Mitglied des Hauptausschusses. Darüber hinaus war er stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Westfalen-Lippe des Berufsverbandes der Deutschen Urologen und Geschäftsführer der Urologenvereinigung Westfalen-Lippe.

Gespräch suchen

„Ich werde meine Energie, Kompetenz und Motivation einsetzen, um konstruktive Lösungen im Sinne der mehr als 15.000 Ärzte und Psychotherapeuten in Westfalen-Lippe zu entwickeln. Wir, der neue KVWL-Vorstand, möchten mit unseren Mitgliedern in den Regionen stärker ins Gespräch kommen, um von ihren Problemen im Praxisalltag, aber auch von ihren Wünschen und Ideen zu erfahren. Ich bin gespannt auf die interessante und intensive Zeit, die nun vor mir liegt“, betont der neue KVWL-Vorsitzende.