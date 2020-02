VHS-Teilnehmerinnen im Landtag

Gemeinsame Aktion

Zusammen mit Frauen aus anderen Städten, in denen die Volkshochschulen ebenfalls daran arbeiten, den Frauenanteil in den Stadtparlamenten zu erhöhen, waren sie Gast im NRW-Landtag in Düsseldorf. Dabei erhielten die Frauen einen Einblick in die Arbeit der Abgeordneten.

Eine Besichtigung des Parlaments stand ebenso auf der Tagesordnung wie eine Diskussion mit der SPD-Abgeordneten Anja Butschkau und dem Staatssekretär Dr. Jan Heinisch.

Förderung von Frauen

Während der Diskussion konnten die Frauen Fragen zur Förderung von Frauen in der Politik stellen. Dabei ging es auch darum, wie vor allem für junge Frauen mit Kindern bessere Möglichkeiten geschaffen werden können, um sich neben Job und Kinderbetreuung in der Kommunalpolitik zu engagieren, heißt es in einer Mitteilung.