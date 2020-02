Grund ist ein Urteil des Landes-Verfassungsgerichtshofs, nachdem die Kommunen nur noch weniger hohe Abweichungen bei den Wahlberechtigten innerhalb eines Wahlbezirks zulassen dürfen.

Nur noch 15 Prozent Abweichung

Bislang wurden 25 Prozent Abweichung für allgemein zulässig gehalten, in Zukunft sollen es in der Regel aber nicht mehr als 15 Prozent sein. Die Kommune müsse sich bemühen, die Abweichungen so gering wie möglich zu halten, urteilte der Verfassungsgerichtshof. Schließlich soll nicht ein Direktkandidat mit viel weniger Stimmen als ein anderer in den Stadtrat einziehen.

Neue Einteilung

Was diese Entscheidung für die Dülmener Kommunalwahl bedeutet, erläutert Stadtsprecherin Nina Wischeloh: „Die Wahlbezirkseinteilungen der Stadt Dülmen wurden anhand der vom Verfassungsgerichtshof NRW formulierten Erwägungen geprüft. Die Wahlberechtigtenzahl (Stand 30.04.2019) beträgt 38.954, was einem Durchschnitt von 1.770,64 je Wahlbezirk entspricht.“ Soweit die Ausgangslage. In jedem Wahlbezirk sollten also idealerweise 1770 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben dürfen.

Aktuell, so Wischeloh weiter, erarbeite der Fachbereich Zentrale Dienste eine angepasste Einteilung der Kommunal- und Kreiswahlbezirke vor dem Hintergrund dieses Urteils.

Wahllokale

Nicht jeder Wahlsonntagsspaziergang wird am Sonntag, 13. September, so laufen können, wie gewohnt: Unter anderem werden die Neuzuschnitte dazu führen, dass sich die Wahllokale ändern werden. Und wer dann aus alter Routine im „falschen“ Wahllokal landet, der darf dort nicht wählen. Und muss das richtige Wahllokal aufsuchen.

Die Aufstellungsversammlungen der politischen Parteien für die Benennung ihrer Wahlkreisvertreter sind erst nach Bekanntgabe der Neueinteilung der Wahlbezirke, welcher die Politik zustimmen muss, wirksam.