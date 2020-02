Duft von popcorn und Sägespänen

Zwei Fragen, die reichten, um den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie in die Welt des Zirkuslebens zu entführen.

Genau das hat Sternemann im berühmten Zirkus Roncalli als Zaungast festgehalten - mal während der Aufführungen im Durchgang zwischen Manege und Vorhang sitzend, mal bei Proben und während des Aufbaus, durch Porträtzeichnungen und Skizzen der Protagonisten festgehalten.

So stimmungsvoll Boeingk die Besucher vorbereitet hatte, so erfrischend plauderte Sternemann über seine Erlebnisse bei Roncalli.

Geboren wurde die Idee des Projekts auf der Straße. Begeistert von den Zeichnungen als Straßen-Porträtist verschaffte eine Passantin dem zu dieser Zeit noch studierenden Künstler mit der Idee, Artisten zu porträtieren, den Zugang zu Roncalli.

Werkzeuge für Sternemanns Schaffen sind Bleistift, Kreide sowie in Aquarell-, Acrylfarben und Tusche getauchte Pinsel.

„Das sind die besonders sensibel zu handhabenden Instrumente, um den Vorgang des visuellen Abtastens und lebendiger Natur festzuhalten“, so Sternemann.

Das Ergebnis begeisterte die Besucher der Vernissage. „Man versucht, in der gebotenen leichten und unbeschwerten Zirkuswelt dem Alltag zu entfliehen“ hatte Boeingk in ihrer Einführung gesagt. Das können Interessierte noch bis zum 13. März in der Dülmener Stadtbücherei.