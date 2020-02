Duft von Popcorn und Sägespänen

Dülmen. „Wer liebt nicht die Zirkusatmosphäre mit ihrem Geruch von Sägespänen und Popcorn? Und wer erinnert sich nicht an Kindheitserlebnisse mit Clowns und Artisten im großen Zirkusrund?“ fragte die Lüdinghauser Naturwissenschaftlerin und Malerin Dr. Dagmar Boeingk in ihrer Einführung zur Ausstellung „Zaungast bei Roncalli“ des Dortmunders Viktor Sternemann in der Stadtbücherei.

Von Markus Michalak