Anwohner klagen gegen Bordell

Dülmen. Seit knapp zwei Jahren, seit Februar 2018, ruht der Betrieb im Bordell Aphrodite am Ostdamm. Den hatte die Stadt im Juni 2017 genehmigt (nach Auskunft des damaligen Stadtbaurates Clemens A. Leushacke sei keine andere Entscheidung möglich gewesen), dagegen klagten Anwohner. In einem ersten Eilverfahren gab das Verwaltungsgericht der Stadt recht, in einem zweiten vor dem Oberverwaltungsgericht siegten dann die Nachbarn - das Bordell muss bis zur endgültigen juristischen Entscheidung geschlossen sein. Das dürfte nun bald soweit sein: Am Donnerstag, 6. Februar, beginnt vor dem Verwaltungsgericht Münster das Verfahren.

Von DZ