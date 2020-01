Der Erwerber wird neun Filialen in Ahaus, Bocholt, Borken, Coesfeld, Dülmen, Lingen, Rhede, Stadtlohn und Werne übernehmen. Der Investor übernimmt in diesen Filialen alle 50 Mitarbeiter.

Pluta-Sanierungsexperte Meyer: „Wir haben die bestmögliche Lösung für das Unternehmen, die Mitarbeiter und die Gläubiger erzielt. Mit dem Verkauf konnten wir mit vereinten Kräften die Liquidation erfolgreich abwenden und es bleiben neun von ursprünglich 14 Filialen und die daran hängenden Arbeitsplätze erhalten.“

Neues Sortiment

Daniel Leffers, Geschäftsführer der DaLe Vertriebs GmbH und ebenfalls Geschäftsführer des bekannten Familienunternehmens der Leos Jeans Handels GmbH, die aktuell deutschlandweit 48 Standorte betreibt, sagt: „Mit der Übernahme verfolgen wir weiterhin unseren geplanten und gezielten Expansionskurs. Wir werden die neun Peacock Standorte ab April fortführen. Alle neun Standorte werden mit neuen und aktuellen Sortimenten ausgestattet. Sowohl die Filialbezeichnung, als auch das Konzept Peacock bleibt erhalten.“

Einige Mitarbeiter haben Peacock auf eigenen Wunsch verlassen. Insgesamt muss 24 Mitarbeitern gekündigt werden, da die Verwaltung und das Lager in Stadtlohn sowie die Filialen in Lüneburg und Osnabrück zum 1. April 2020 geschlossen werden. Im vergangenen Jahr mussten bereits die Standorte in Dinslaken und Recklinghausen geschlossen werden, da diese Standorte nicht profitabel waren und auch kein Restrukturierungspotential aufgewiesen haben. Das Outlet in Münster wird bis Ende Januar 2020 ebenfalls geschlossen.

Total-Räumungsverkauf

In allen Filialen, auch in den Übernahmestandorten wird in den kommenden Wochen bis Ende März ein Total-Räumungsverkauf stattfinden mit attraktiven Rabattaktionen für die Kunden.

Geschäftsbetrieb erfolgreich fortgeführt

Die Peacock Moden GmbH musste am 8. August 2019 einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Das Amtsgericht Münster ordnete daraufhin das vorläufige Insolvenzverfahren an und bestellte Stefan Meyer von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Am 1. Oktober 2019 wurde das Verfahren eröffnet und Meyer zum Insolvenzverwalter bestellt.

Insolvenzverwalter Meyer und sein PLUTA-Team, zu dem auch Rechtsanwältin Dr. Ria Brüninghoff gehört, konnten den Betrieb bis zum jetzt erfolgreichen Verkauf erfolgreich fortführen. Seit Oktober 2019 wurden die Gehälter der Mitarbeiter wieder aus dem laufenden Geschäftsbetrieb gezahlt.