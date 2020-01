Pkw fährt in Läufergruppe

Dülmen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Dülmen ist am am Donnerstagabend am Ostlandwehr mit einer Läufergruppe kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Dülmener um 19.11 Uhr den Schwarzen Kamp und wollte rechts auf den Ostlandwehr abbiegen. Beim Anfahren übersah er die Läufer, worauf es zur Kollision mit zwei 58-jährigen Dülmenern kam. Beide erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte einen der verletzten Sportler in ein Krankenhaus.

Von DZ