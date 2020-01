Wann genau ist Dülmen an der Reihe?

Kleine Vorholt: Die Kontrollen finden an den Abfuhrtagen für Biomüll statt. In Dülmen starten die Kontrollen im Februar, also in der 6. Kalenderwoche.

Was passiert, wenn etwas beanstandet wird?

Kleine Vorholt: Entspricht der Inhalt nicht den Sortiervorschriften, wird ein roter Anhänger angebracht, und die Tonne bleibt ungeleert stehen. Wenn das Behältervolumen bis zur nächsten Abfuhr reicht, sollten die Fehlwürfe aussortiert und der Behälter in 14 Tagen wieder herausgestellt werden. Bei dieser Möglichkeit fallen keine zusätzlichen Entsorgungskosten an. Wir weisen aber darauf hin, dass Nachkontrollen erfolgen und nicht nachsortierte Gefäße nicht geleert werden.

Was, wenn nach 14 Tagen noch nicht alles passt?

Kleine Vorholt: Entweder wird die nachsortierte Biotonne für 40 Euro kurzfristig abgeholt, oder die fehlbefüllte Biotonne wird als Restmüll bei der nächsten Restmüllabfuhr für 60 Euro geleert. Die Kontrollen sind so gelegt, dass in der folgenden Woche eine Restmüllabfuhr stattfindet.

Die meisten Biotonnen stehen so, dass jeder etwas reinwerfen kann. Viele werden von Hausgemeinschaften genutzt. Werden da nicht die Falschen bestraft?

Kleine Vorholt: Grundsätzlich ist jeder Bürger bis zur Leerung für die ordnungsgemäße Befüllung verantwortlich. Das gilt auch für Hausgemeinschaften. Damit nicht Passanten Abfälle in diese werfen können, empfehlen wir, die Behälter an einem nur für die Benutzer zugänglichen Platz abzustellen. Ist dies nicht möglich, müssten die Fehlwürfe regelmäßig, in jedem Fall vor der Abfuhr, aussortiert werden. Bei Hausgemeinschaften empfiehlt sich die Benennung eines Verantwortlichen oder die Ausstattung jedes Haushaltes mit eigenen Behältern.