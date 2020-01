Das müssen Sie wissen:

Die Wirtschaftsbetriebe im Kreis Coesfeld (WBC) haben angekündigt: Demnächst wird in die Biotonne geguckt. DZ-Redaktionsleiter Markus Michalak sprach darüber mit WBC-Prokuristin Ursula Kleine Vorholt. So starten die Kontrollen in der sechsten Kalenderwoche. Entspricht der Inhalt nicht den Sortiervorschriften, wird ein roter Anhänger angebracht und die Tonne bleibt ungeleert stehen. Wird nicht nachsortiert, wird auch später nicht geleert.

Das in China vorherrschende Corona-Virus hat Auswirkungen bis nach Buldern. Das Maschinenbauunternehmen Jöst hat aus Schutz seiner Mitarbeiter alle Dienstreisen nach China sowie Kundenbesuche aus China bis auf Weiteres verschoben. Aktuell setzt Jöst nach eigenen Angaben auf Videokonferenzen, sodass wichtige Termine dennoch stattfinden können.

Die Kulturoffensive lädt zur Kostumbörse ein am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 12 Uhr in den Vereinsräumen an der Halterner Straße 10, im Obergeschoss des Kaufhauses am Schlosspark. Einerseits soll so Geld zur Finanzierung von Vorstellungen reinkommen, andererseits Platz im Fundus geschaffen werden.

Der Autor, Journalist und Fotograf Rolf Bauerdick (1957 bis 2018) unternahm Reportagereisen in rund 60 Ländern. Im Mittelpunkt seiner Geschichten stehen Menschen am Rande der Gesellschaft. Der Kreis zeigt zusammen mit der Evangelischen Gemeinde und der katholischem Gemeinde St. Felizitas Lüdinghausen an drei Orten Fotografien. Seine Tochter Leonie wird während der Eröffnung in der Burg Vischering einige Gedenkworte sprechen.

Termine:

19.30 Uhr, Plattdeutsches Theater „De Kalverköppe“ der Landjugend Dülmen, Alextagwerk

Wetter:

Heute ist es stark bewölkt und einzelne Schauer sind noch möglich, milde 10 bis 12 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig mit frischen bis starken Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße