Als die Kulturoffensive vor einem Jahr erstmals zu einer Kostümbörse eingeladen hatte, war die Resonanz überwältigend. Jetzt steht die zweite Auflage an. Und zwar am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 12 Uhr in den Vereinsräumen an der Halterner Straße 10, im Obergeschoss des Kaufhauses am Schlosspark.

Einerseits soll so Geld zur Finanzierung von Vorstellungen reinkommen, andererseits Platz im Fundus geschaffen werden, erläutert Antje Leushacke-Berning. „In diesem Jahr sind das vorwiegend Kinder- und Jugendkostüme, es gibt aber auch einzelne Damenkostüme“, berichtet sie. „Für Herren haben wir leider momentan nichts im Fundus, ausgenommen vielleicht beim Zubehör wie Masken, Hüte, Perücken.“

Worauf sie hinweist: Alle Artikel seien gebraucht und hätten einige oder mehrere Auftritte hinter sich, sodass Gebrauchsspuren vorhanden sind.