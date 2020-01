Dülmen. Eine Spende in Höhe von genau 2.531,17 Euro übergaben Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Christian Sommer, Leiter der Dülmener Polizeiwache, nun offiziell an die Ökumenische Flüchtlingsinitiative Dülmen (ÖFID). Die Spendensumme war beim Benefiz-Konzert des Landespolizeiorchesters im Dezember in der St. Viktor-Kirche gesammelt worden.

Von Dülmener Zeitung