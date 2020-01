Ein kleines Jubiläum feiert die Ökumenische Flüchtlingsinitiative Dülmen (ÖFID). Sie besteht nun seit fünf Jahren. Aus diesem Anlass treffen sich Aktive und Interessierte am heutigen Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum.

„Wir wollen Danke sagen und anstoßen auf die Unterstützung und Unterstützer, aber auch nach vorne schauen, welche Herausforderungen auf uns warten“, berichtet Christian Rensing.

Aufgaben haben sich geändert

Die Arbeit der ÖFID habe sich in den fünf Jahren gewandelt. „Am Anfang ging es um Hilfe für die Personen, die hier ankamen. Da ging es darum, dass jeder das Nötigste hatte“, so Rensing. So habe man die Flüchtlinge in der Turnhalle der Hermann-Leeser betreut, Kleidung und Essen verteilt.

Mittlerweile gehe es mehr um die nachhaltige Integration der in Dülmen lebenden Flüchtlinge. „Es haben sich viele Dinge eingespielt, wie beispielsweise die Sprach- und Integrationskurse. Wir kümmern uns dann um individuelle Förderungen“, berichtet Rensing. Man habe eine gute Kooperation mit Sprachpaten.

Zudem arbeite man nun an einem Mentor-Projekt für Flüchtlinge, die eine Ausbildung absolvieren. „Wir wollen sie bei der Berufsschule unterstützen, damit sie ihre Ausbildung auch beenden können.“

Café International und MuM

Durch die ÖFID wurden einige Aktionen angestoßen, die sich bewährt haben. So ist das Café International weiter ein wichtiger Treffpunkt. „Viele nutzen hier die Beratungsangebote.

Auch die Fahrradgruppe arbeite weiter. „Da müssen wir nun aber gucken, wer wirklich noch Bedarf hat.“ Durch die Arbeit hat sich in Dülmen das Sozialkaufhaus MuM gegründet, das nun nicht nur Flüchtlingen zur Verfügung steht.

Auch die Supervision sei wichtig, denn die Arbeit sei nicht immer einfach. „Auch auf diesem Gebiet hat sich viel entwickelt.“ Personell hat sich bei der ÖFID ein harter Kern gebildet. Immer wieder gebe es Zu- und Abgänge. „Am Anfang war die Hilfsbereitschaft groß. Viele haben mitgeholfen, haben dann aber gesagt, dass sie sich wieder um andere Dinge kümmern möchten“.