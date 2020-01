Eine Zusammenarbeit zwischen der Stadtbücherei Dülmen und der Hermann-Leeser-Schule (HLS) gibt es bereits auf einigen Feldern.

Nun gibt es aber eine feste Kooperation. Eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben Schule und Bücherei am Dienstag. „Jetzt habe wir die Zusammenarbeit verschriftlicht“, sagte Büchereileiterin Petra Toppmöller.

Dritte Kooperation mit einer Schule

Seit 2005 gibt es in NRW die Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Kultur- oder Bildungseinrichtungen, vom Land NRW gibt es Unterstützung. Die Stadtbücherei hat Kooperationen bereits mit dem Annette- und dem Clemens-Brentano-Gymnasium vereinbart.

In den Gesprächen haben sich Bücherei und HLS auf fünf gemeinsame Aktionen verständigt, die nun in die Lehrpläne mit aufgenommen werden.

So steht für die Jahrgangsstufe fünf eine Bücherei-Führung auf dem Programm. Für die Schüler soll es in der Bücherei ein Recherche-Training geben. Zudem nehmen die Schüler am Sommer-Lese-Club (SLC) teil. Die Stadtbücherei beteiligt sich am Vorlese-Wettbewerb der Schule und stellt Bücherkisten zu verschiedenen Themen bereit.

Wobei hier nicht nur Bücher, sondern auch andere Medien benutzt werden können. Regelmäßig wird es Absprachen geben, um weitere oder neue Angebote zu entwickeln.

Bücherei als Aufenthaltsort

Auch wenn die Kooperation von der Fachschaft Deutsch betreut wird, sei das Angebot fächerübergreifend. „Das Projekt ist in guten Händen“, so Schulleiter Robert Schneider. Er habe schon Ideen für die Kooperation, auch wenn er kein Deutschlehrer sei. Für die Schüler soll die Bücherei ein Teil des Alltages werden.

Denn die Stadtbücherei wird immer mehr zum Aufenthaltsort - auch für Jugendliche und Schüler, berichtete Toppmöller. Daher werde man diesem Trend auch Rechnung tragen, wenn in 2021 die Bücherei umgebaut wird. So sollen beispielsweise Lernplätze geschaffen werden.