Dülmen Gutschein auch in Buldern

Neuer Service für Buldern

„Für die Bulderaner hat das natürlich den Vorteil, dass sie nicht immer zu uns in die Dülmen-Marketing-Geschäftsstelle in die Innenstadt kommen müssen“, freut sich Geschäftsführer Tim Weyer.

Neben Dülmen Marketing werden die gedruckten Gutscheine weiterhin im Modehaus Ahlert angeboten. Zudem kann er online bestellt und am eigenen Computer oder Handy zu gestalten und auszudrucken oder über die sozialen Medien zu verschicken.

Der Link:

www.duelmen-gutschein.de