Martina Reykowski neue Hospizleiterin

„Es ist schon toll, dass Martina Reykowski sich bereit erklärt hat, als wir gefragt hatten. Es ist ein großer Vorteil, dass sie das Haus kennt, und ich vermute fast, dass sie sich von sich aus nicht für den Job beworben hätte“, so Suschek. Reykowski ist von Beginn an maßgeblich an der stationären Hospizarbeit in Dülmen beteiligt. Vor gut dreizehn Jahren eröffnete das Hospiz Anna Katharina. Neben der Heilig-Geist-Stiftung sind fast alle Hospizbewegungen aus dem Kreis Coesfeld Mitgesellschafter der Einrichtung.

Leitungsaufgaben übernommen

„Ich bin Dir sehr dankbar, dass wir Dich überzeugen konnten“, freute sich Suschek über die Bereitschaft seiner Kollegin, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Seitdem Suschek vor drei Jahren Vorstand der Heilig-Geist-Stiftung wurde, hatte die gelernte Fachkrankenschwester für Onkologie und Palliative Care immer mehr Leitungsaufgaben übernommen, sodass der jetzige Schritt nur konsequent ist.

Die Mitarbeitenden versicherten der neuen Chefin ebenfalls ihre Unterstützung während einer Dienstbesprechung im Hospiz. Suschek überreichte bei dem Treffen symbolisch den Holzschlüssel an seine Nachfolgerin, den er zur Einweihung des Hospizes am 3. November 2006 von Architekt Jörg Verwohlt erhalten hatte mit einem Blumenstrauß. „Du bleibst uns ja wenigstens zu einem Teil erhalten“, kommentierte Martina Reykowski den Wechsel, der für Suschek keinen kompletten Abschied aus der Hospizarbeit bedeutet, da er neben der Geschäftsführung im Hospiz Anna Katharina Aufgaben im Qualitätsmanagement, im Kontakt zu den Hospizbewegungen und im Fundraising behält.

Neue Projekte

Und auf diesem Bereich liegt auch für die Zukunft ein besonders Augenmerk, denn stationäre Hospize müssen gesetzlich mindestens fünf Prozent des Bedarfssatzes über Spenden finanzieren. „Bei unserer Einrichtung in Dülmen im Kreis Coesfeld sind dies jährlich etwa 180.000 Euro. Wir werden tatkräftig unterstützt durch den Förderverein Hospiz Anna Katharina Dülmen“, so der Diplom-Theologe und Diplom-Sozialarbeiter Martin Suschek

Der Hauptgrund dafür, dass sich Martin Suschek zusammen mit Ulrich Scheer hauptsächlich um die Vorstandsarbeit in der Heilig-Geist-Stiftung konzentriert wird, liegt in den großen Herausforderungen in der nahen Zukunft.

So wird sich der Verbund aktuell um ein weiteres Haus in Coesfeld kümmern und im kommenden Jahr soll nach dem Altenheim St. Johannes in Senden dort eine zweite Einrichtung mit über 60 Plätzen entstehen.