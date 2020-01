Diese Preise können bis Freitag, 31. Januar, in der Geschäftsstelle der Dülmener Zeitung, Marktstraße 25, abgeholt werden. Voraussetzung ist der Adventskalender mit der passenden Losnummer:

Das Dülmener Gutscheinbuch kann von Besitzern der Losnummern 0201, 0728, 0796 abgeholt werden.

Viktor-Gutscheine gehen an die Losnummern 0046,1220, 2006 und 2040.

Gutscheine für das Joy’n Us gehen an 1957 und 2042.

Einen Monat Gesundheitszirkel für zwei Personen im Gesundheitshaus Hammer gehen an die Losnummern 0459, 2093, 4841, 4907.

Eine Duo-Karte für die Saunainsel gehen an die Lose 1071 und 3745.

Zwei Kinokarten für das Cinema Dülmen haben gewonnen: 0293, 0767, 2203

Einen Erlebnisgutschein für das düb Freizeitbad dürfen sich die Besitzer der Kalender mit der Nunmmer 1014, 1902, 4478 abholen.

Das Eiscafé San Remo Dülmen lädt die Inhaber der Losnummern 0684 und 2542 zum Schlemmen ein.

Eine Kitchen Aid Küchenmaschine geht an die Losnummer 5217.

Ein Gutschein Dr. Graute’s Tiber-Apotheke: 5403

Ein Gutschein Eis Café San Marco: 3681

Ein Gutschein Boes Menswear: 1916

Ein Jahresabo „Einfach Hausgemacht“ Landwirtschaftsverlag: 1792

Eine Familienkarte Kulturforum Haus der Klaviere Gottschling: 2782

Ein Special Tanzkurs Tanzschule Herzog: 1040

Ein Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden: Losnummer 2123