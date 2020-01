Mit 87 Frauen und drei Männern bis auf den sprichwörtlich letzten Platz besetzt war der Saal des Restaurants Korfu in Merfeld, wo die kfd St. Antonius ihre Jahreshauptversammlung abhielt. Grund des großen Interesses war nicht zuletzt die in die Tagesordnung eingestreute Sketcheparade der Theatergruppe. Die elf Laiendarstellerinnen sorgten bei Kaffee und Kuchen für vergnügliche Stunden.

Fahrkartenschalter und Heiratsvermittler

Schon beim ersten Auftritt, bei dem sie dem Publikum singend einen Einblick in die Proben (und das trotz aller Routine vorhandene Lampenfieber) gaben, hatten sie die Lacher auf ihrer Seite.

In ihren Sketchen entführte die Theatergruppe das Publikum an den Fahrkartenschalter, zum Heiratsvermittler und schließlich zum Schädlingsbekämpfer, der empfiehlt, eine unter dem Schrank sitzende Maus durch das Absägen der Schrankbeine zu fangen. Die kfd-Damen erfuhren zudem auch, ob es sinnvoll ist, zur Enthaltsamkeit in der Fastenzeit das eheliche Schlafzimmer zu verlassen.

Oder dass Petrus den an seine Tür anklopfende Verstorbenen ein Leben in Saus und Braus verspricht. „Das hätten wir ohne deinen Gesundheitsfimmel schon zehn Jahre früher haben können“ schimpft da der Ehemann mit seiner Frau.

Abschluss mit Liedparodien

Schließlich verabschiedete sich die Theatergruppe mit einem Potpourri stimmungsvoller Liedparodien. So versinkt beim Capri-Lied nicht die Sonne im Meer, sondern Merfeld im Nebel. „Und dann ziehen die Bauern mit ihren Fässern aufs Feld hinaus, und sie spritzen aus ihnen die düngende Gülle hinaus…“.

Das Publikum dankte mit großem Applaus - und bei den befreundeten kfd-Mitgliedern wurde schon überlegt, welche Sketche man denn übernehmen könne.