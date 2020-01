Dülmen. Zehn Krippen erhielten den Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preis bei der 79. Krippenausstellung im Museum Religio in Telgte. Die Auszeichnungen wurden zum Abschluss der Ausstellung am Sonntag in den Museumsräumen übergeben. 113 Krippenkünstler hatten sich an der Ausstellung beteiligt. Neun Preise vergab eine Jury, der zehnte wurde vom Publikum bestimmt.

Von DZ