Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen zwei Automaten in einer SB-Waschanlage am Alten Ostdamm aufgebrochen und das Münzgeld daraus gestohlen. Dies teilte die Polizei am Wochenende mit. Sie nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 02594/7930 entgegen.