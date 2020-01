60 Seiten Tourismus

Auf gut 60 anschaulich gestalteten Seiten ist das breit gefächerte Tourismus- und Freizeitangebot, mit Führungen und Reiseangeboten, zusammengefasst. Zudem bieten themenspezifische Seiten gezielte Informationen für Pferde- oder Naturbegeisterte, Wanderer, Radfahrer, Familien oder Wellness-Liebhaber – so wird für jeden Geschmack das richtige Angebot dabei sein. Natürlich dürfen auch das umfangreiche Unterkunfts- und Gaststättenverzeichnis sowie ein Veranstaltungskalender nicht fehlen.

Von Garten zu Garten

Erstmals bietet Dülmen Marketing für Gartenliebhaber eine Tour an, bei der drei private Traumgärten in der Region erkundet werden. Die Fahrt von Garten zu Garten erfolgt ganz stilvoll mit dem Oldtimerbus „Grüner Ernie“. Zuerst wird der große, parkähnliche Garten der Familie Fliss in Dülmen besichtigt. Viele gemütliche Sitzplätze laden hier zum Verweilen ein, um die prächtigen Staudenbeete, das Rosenbeet oder den Gemüsegarten zu bestaunen. Weiter geht es zum Gaupeler Landgarten. Hier haben Cristine Bendix und Matthias Wasserschaff eine einzigartige Kombination aus Naturgarten mit Wohlfühlfaktor und planvoller Gartenkultur geschaffen.

Radtour zur Tierklinik

Zudem bietet Dülmen Marketing für Gruppen ab zehn Personen eine geführte Radtour zur Tierklinik Karthaus an. Hier dürfen sich die Radler auf eine spannende Führung durch das Tierärztliche Kompetenzzentrum freuen.