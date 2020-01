Die Jahre sind aber doch nicht ganz spurlos an ihr vorüber gegangen. Nach einem Unfall geht es leider nicht mehr ohne Rollstuhl. Brigitte Albrink (Ortsvorsteherin Dülmen-Mitte) überbrachte Glückwünsche der Stadt zusammen mit einem großen Blumenstrauß, der von der Jubilarin besonders gewürdigt wird.

Ein Leben für die Arbeit

Schwester Isidora, genannt Elli, wurde am 24. Januar 1920 als Elisabeth Degenhardt in Schmallenberg, Ortsteil Fredeburg, geboren. Im Februar 1943 trat sie in den Orden der Clemens-Schwestern in Münster ein. Sie erlernte die Krankenpflege in Recklinghausen und war ab 1960 Oberin in verschiedenen Krankenhäusern und Altenheimen. Ihre letzte Wirkungsstätte war das Seniorenheim St. Elisabeth in Meschede. Hier übernahm sie die seelsorgliche Betreuung der Heimbewohner bis zu einem Unfall im Jahr 2014. Seit 2016 lebt Schwester Isidora im Maria-Ludwig-Stift in Dülmen.

Gutes Gedächtnis

In ihrer Laudatio erinnert Schwester Charlotte, Generaloberin der Clemens-Schwestern, an die Stationen ihres Arbeitslebens, an die sich die Jubilarin noch genau erinnern kann. „An einem solchen Tag überreicht man entweder Blumen oder ein gesundes Getränk“, sagte Schwester Charlotte und steckte die mitgebrachte Geburtstagskarte mit verstellbaren Jahreszahlen wieder ein - schließlich ließen sch da nur Zahlen von eins bis 99 einstellen.

Neun Geschwister

Ursula Degenhardt, die jüngere Schwester der Jubilarin, erinnert sich an die gemeinsame Kindheit. „Wir waren eine große Familie mit zehn Kindern. Davon leben nur noch die Jubilarin als die älteste und ich als die jüngste Schwester“, berichtet sie. „Wir haben immer eine gute Beziehung zu unserem Elternhaus gepflegt. Bei uns wurde viel gebetet. Das religiöse Vorleben unserer Eltern ist nicht spurlos an uns vorüber gegangen.“ Und endete ihre Rede dann mit den Worten: „Möge Gott dich weiterhin behüten und dir noch ein paar glückliche Jahre schenken.“