Dülmen. In diesem Jahr findet zum 20. Mal die Müllsammelaktion ,,Sauberes Dülmen“ statt. Auch dieses Mal sind Bürger am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr eingeladen, sich beim alljährlichen Frühjahrsputz in ihren jeweiligen Bezirken zu engagieren. Nach erfolgter Sammlung wird die Aktion ,,Sauberes Dülmen“ traditionell im Vorraum der Sporthalle des Clemens- Brentano-Gymnasiums durch die Jagdhornbläser des Herings abgeblasen. Für die Verpflegung der fleißigen Sammler ist natürlich auch wie immer gesorgt, in der Sporthalle bereiten die Jäger des Hegerings Heißwurst im Brötchen zu. Alternativ können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Stärkung an anderen Orten eigenständig organisieren.

Von DZ