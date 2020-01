Die NRW-Bank hat landesweit den Wohnungsmarkt beobachtet und damit vergleichbare Zahlen auch für Dülmen und seine Nachbarstädte vorgelegt.

Trotz der relativ guten Einkommenslage (die Dülmener verdienen etwas sieben Prozent mehr als im NRW-Durchschnitt) müssen die Dülmener immerhin rund sechs Jahresnettoeinkommen für ein Eigenheim ausgeben. Und trotz dort höherer Grundstücks- und Eigenheimpreise kommen die Coesfelder und Halterner hier im Schnitt mit fünf Jahreseinkommen aus, da sie eben noch deutlich besser verdienen als die Dülmener.

Miete: Sechs bis 6,50 Euro pro Quadratmeter

In Haltern liegt der Verdienst um rund 23 Prozent über dem NRW-Durchschnitt, in Coesfeld um rund 14 Prozent darüber. Und in der Metropole Münster mit ihren hohen Preisen braucht der Immobilienerwerber mehr als sieben Jahreseinkommen für die Finanzierung der eigenen vier Wände.

Übrigens: Mit sechs bis 6,50 Euro liegt die Nettokaltmiete in Dülmen auf dem Niveau von Coesfeld. In Haltern wird etwa ein Euro mehr verlangt.