Auf einem guten Weg ist die Deutsche Glasfaser beim Ausbau des schnellen Internets in Rorup. Dazu sagt Projektleiter René Fuchs: „Der Ausbau des Netzes sollte spätestens im zweiten Quartal starten und Ende des Jahres komplett abgeschlossen sein.“ Eigenleistungen müssen die Roruper dabei übrigens nicht erbringen. Informationen erhalten die Kunden dabei bei einem Bauinfoabend und mit einem Infobrief.

Da in Rorup bereits in der Nachfragebündelung knapp 60 Prozent alle Haushalte einen Antrag gestellt haben, „glaube ich, dass der Zuwachs geringer ausfallen wird. Im Schnitt haben wir im Münsterland zwischen fünf und zehn Zuwachs während der Bauphase“, so Fuchs weiter.