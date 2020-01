Es ist inzwischen zu einem kriminellen Milliardengeschäft geworden: Jemand ruft an und gibt sich als naher Verwandter aus. Der in Not geraten ist und um finanzielle Hilfe bittet. Diese Masche nennt sich „Enkeltrick“.

Noch mehr in Panik geraten die Angerufenen, wenn die Kriminalpolizei sich meldet. Angeblich. Hier geht es meist darum, hohe Beträge vom Konto abzuheben, um sie vor vermeintlichen Räubern in Sicherheit zu bringen.

Dass es sich bei den Anrufern stets um falsche Polizisten handelt, die das Geld eigentlich selbst ergaunern, möchten, das bemerken die Betrugsopfer erst, wenn alles zu spät ist.

„Fast jeden Tag ein Einsatz“

„Wir haben inzwischen jeden Tag einen Einsatz wegen telefonischer Betrügereien“, erklärt Polizeisprecher Sascha Kappel auf DZ-Anfrage. Das werde sich auch in der Kriminalitätsstatistik widerspiegeln, die Anfang März veröffentlicht wird.

„Die richtige Polizei wird niemals telefonisch nach dem Vermögen fragen. Und wir lassen uns auch keine Wertgegenstände oder Bargeld übergeben“, unterstreicht Kappel.

Hinweis am Kühlschrank hilft

Er setzt darauf, dass Angehörige rechtzeitig mit Senioren sprechen, die meist ins Visier der Betrüger geraten. „Am besten ist ein Hinweis an prominenter Stelle, etwa am Kühlschrank, der deutlich macht: Ruf erst Deine Verwandten oder die Polizei an, bevor Du etwas tust.“ Die Straftäter setzten darauf, dass ihre Opfer aus Angst um ihr Vermögen ihre kritische Vernunft ausschalten.