Dülmen. Auf der Kreuzung Kapellenweg / An der Silberwiese laufen seit Donnerstag Morgen Straßenbauarbeiten. In den vergangenen Wochen ist es an einer Stelle zu einer Absenkung der Fahrbahn um etwa sechs Zentimeter gekommen. Hierdurch hatte sich eine kleine Mulde gebildet, in der zuletzt Regenwasser stand.

Von DZ