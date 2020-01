Das müssen Sie wissen:

Noch dieses Jahr wird der Waldfriedhof um eine Bestattungsform ergänzt: St. Viktor gibt grünes Licht für die Errichtung eines Kolumbariums. Angehörige können hier ihrer Verstorbenen, deren Urnen in eine Mauer eingelassen sind, auf einem eigenen Areal gedenken.

In Berlin ein Foto machen mit den Wildpferden - kein Problem am Stand des Naturparks Hohe Mark bei der Grünen Woche. Denn hier gab es eine Fotobox mit Motiven aus der Region. Für mehrere Tage betreute auch Katrin Finn-Wedler von Dülmen Marketing den Stand. Was sie erlebt hat, berichtet sie heute im DZ-Interview auf der Seite Wirtschaft in Dülmen.

In welchen mittelgroßen Städten lässt es sich in Deutschland am besten leben. Das hat jetzt eine Studie untersucht - und dabei auch Dülmen in den Blick genommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bei 581 untersuchten Kommunen landet Dülmen im Städte-Ranking auf Platz 138.

Am Freitag starten die Schach-Stadtmeisterschaften. In sieben Runden wird der neue Sieger ermittelt. Der Schachklub hofft auf eine ähnlich gute Beteiligung wie im Vorjahr, als 26 Spieler bei den Titelkämpfen antraten. Das Mitspielen ist kostenlos.

Termine:

18 Uhr, Heimatwerkstatt der Stadt Dülmen: Bürgertreff zur Gestaltung der Zukunft in Stadt und Ortsteilen, Mensa des Clemens-Brentano-Gymnasiums

Wetter:

Nebel und vereinzelt Niesel. Am Nachmittag teilweise sonnig. Höchstwerte bei 3 bis 6 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße