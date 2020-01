Schwere Verletzungen erlitt ein 86-jähriger Fußgänger aus Dülmen am Dienstagmorgen gegen 10.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Plusch. Der Rentner überquerte laut Polizeiangaben gerade in Höhe der Parkplatz-Zufahrt die Fahrbahn, als ein 73-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Borkener Straße unterwegs war und den Fußgänger dabei übersah.

Der 86-jährige Dülmener verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.