einsA sucht freiwillige Helfer

Menschen freundlich ansprechen und willkommen heißen, sie mit Informationen versorgen oder auch selbst Angebote gestalten - all das können Freiwillige zukünftig im Intergenerativen Zentrums einsA tun, das im Mai eröffnen wird. Ein erstes Treffen für Interessierte findet am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr in der Familienbildungsstätte statt.

„Wir suchen Freiwillige, die Spaß daran haben, ehrenamtlich mit und für andere Menschen im Haus etwas zu tun“, sagt Cäcilia Scholten von der Geschäftsleitung-einsA. „Jeder kann sein Talent im einsA einbringen.“

Das Freiwilligenkonzept sei ein wichtiger Baustein des einsA als Mitmach-Haus, in dem neben kirchlichen und städtischen Einrichtungen auch Vereine, Verbände und andere Akteure ihre Angebote durchführen können.

Hier werden Freiwillige gebraucht

Ganz konkret können die Freiwilligen zunächst in drei Funktionen aktiv werden.

Als so genannte „Gastgeber“, die Menschen im Haus begrüßen, sich zum Gespräch anbieten und kleine Hilfestellungen leisten.

Als Mitarbeiter im Infopoint, der das organisatorische Kernstück des einsA bildet. „Hier unterstützen Freiwillige die hauptamtlichen Mitarbeiter in der Organisation des Hauses, zum Beispiel bei Anfragen zu Veranstaltungen oder der Ausleihe von Büchern aus der katholisch-öffentlichen Bücherei im Foyer des einsA“, erläutert Scholten.

Als Anbieter eigener Veranstaltungen oder Aktionen. „Ob Vorlesen, Musizieren oder kreativ sein - im einsA können auch Einzelpersonen ihre jeweiligen Stärken und Begabungen einbringen“, so sieht es das Konzept des Hauses vor.

„Möchten gemeinsam eine Willkommenskultur prägen“

Zwei- bis dreimal pro Monat - so die Idee für die Startphase - etwa vier Stunden könnten Freiwillige sich an unterschiedlichen Stellen im einsA mitarbeiten. „Unser Ziel ist es, eine gute Freiwilligenarbeit aufzubauen, deshalb wird es auch regelmäßige Austauschtreffen und Fortbildungsangebote geben“, sagt Scholten.

„Wir möchten gemeinsam eine Willkommenskultur prägen, die deutlich macht, dass das einsA ein Haus für alle in Dülmen ist, in dem sich die unterschiedlichsten Menschen, Gruppen und Aktivitäten zum Wohle aller entfalten können.“

Anmelden für Infoabend

Anmeldungen zum Treffen am 3. Februar sind per E-Mail an fbs-duelmen@bistum-muenster.de möglich. Für Fragen rund um die Freiwilligenarbeit stehen das einsA-Büro am Bült 5, Tel. 02594/7823330, oder die Freiwilligenbörse bei der Stadt Dülmen, el. 02594/12888 zur Verfügung.