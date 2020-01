Premiere bei der Theatergruppe der Landjugend mit „Kalverköppe“

So auch die Debütanten Nils Laermann als findiger Hein Herberlein und Albert Fimpeler jr. in der Rolle des durchgeknallten und Friede stiftenden Hippies Rolfi Aschmann. Sie alle waren in einer AG durch die plattdeutsche Schule von Barbara Heitmann gegangen, sodass sich Textsicherheit und das versierte Sprechen des Plattdeutschen ergänzten. Dass sie schon mit den ersten Worten die Lacher des Publikums auf ihrer Seite hatten, lag an der umwerfenden Komik und den mit Boshaftigkeiten nur so strotzenden Dialogen des Stücks, denen die Darsteller durch eine herrliche Gestik und Mimik zur Ausdruckskraft verhalfen.

Hochzeitspläne des Jungbauern

Im dargebotenen Stück dreht sich alles um die Hochzeitspläne des Jungbauern Max Brakelmann und der Tierärztin Lisa Tackmeier. Eine Frau, die ihren Sohn nicht bekochen und nicht auf dem Hof helfen will, passt gar nicht in das Frauenbild von Max‘ Vater Wilhelm. Am Beispiel seiner Gerda demonstriert er, wie es im Eheleben auf dem Hof zuzugehen hat. „Du willst zum Friseur gehen? Kümmere dich um die Küche und setz dir einen Hut auf, das kostet wenigstens nix“, fährt er sie an, als sie sich für Max und Lisas großen Tag einmal schön machen will. Auch Tochter Katrin hat nichts zu lachen, kann sich Vater Wilhelm doch beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie überhaupt eine Chance hat, einen Mann abzukriegen.