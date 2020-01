Der zweite mögliche Anschlagsort sind die Tower Barracks in Grafenwöhr, Bayern, wie das US-Magazin Newsweek berichtet. Der Anschlag soll laut dem Medium von einem jordanischen Extremisten geplant worden sein, der sich derzeit in Deutschland aufhält und sich für den Anschlag auf US-Soldaten ausgesprochen haben soll.

Die U.S. Army Europe hat inzwischen eingeräumt, dass es in der vergangenen Nacht Erkenntnisse über einen möglichen Anschlag gab.

Die örtlichen Streitkräfte sind in Alarmbereitschaft versetzt worden, auch die deutsche Polizei hat angekündigt, in den kommenden Tagen zusätzliche Streifen an den Dülmener Tower Barracks einzusetzen.

Der Staatsschutz meldet auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es derzeit keine akute Bedrohungslage gibt.