Einbruch in Verbrauchermarkt

Buldern. Durch die Manipulation an einer Schiebetür gelangten Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in einen Verbrauchermarkt an der Gewerbestraße. Um 3.50 Uhr lösten die bislang unbekannten Täter einen Einbruchsalarm aus. Beim Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der Polizei konnten keine Personen mehr angetroffen, aber die Beschädigungen an der Schiebetür festgestellt werden. Zum Diebesgut konnten von der Polizei noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Von Hans-Martin Stief