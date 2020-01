Lage am Montag

Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Dülmen. Prominenten Besuch hatte die Dülmener SPD beim Neujahrsempfang, wo der frühere Bauminister Prof. Christoph Zöpel über die Innenstadtentwicklung referierte. Einen neuen Chorleiter bekommt der MGV Germania Buldern, wo Markus Koch am Mittwoch zum ersten Mal am Pult steht. Premiere bei den ID-Judokas der DJK Dülmen, die sich den Landestitel sicherten.