„Dülmen im Jahre 2030 wird auch nicht viel anders aussehen, als das Dülmen heute“, war sein Eindruck. Da Dülmen im Zweiten Weltkrieg zu großen Teilen zerstört worden war, sind der Stadt viele Sünden erspart geblieben, wie sie zum Beispiel in Dortmund begangen worden waren, als man ohne Not das im Krieg unzerstört gebliebene historische Rathaus abreißen ließ. „Beim Wiederaufbau hat man sich in Dülmen an den historischen Grundriss mit den Wällen gehalten.“

Funktionsmischung gegen Leerstände

Das Problem der Leerstände ließe sich nicht komplett in den Griff zu bekommen, „aber mit einer Funktionsmischung in der Innenstadt mit Anwälten, Ärzten und Handwerk lässt sich schon viel erreichen.“ Schon immer seien die Städte ein Ort gewesen, an dem Dienstleistungen ausgetauscht werden.

Zöpel hatte Dülmen bereits während seiner Amtszeit in den 1990er Jahren besucht, als es um den Bau der Bundesstraße 474 ging. „Zum Glück ist diese Straße nicht ohne Kreuzungen geblieben, denn sonst wäre die Straße zur neuen Stadtmauer geworden.“

Mehr Wohnungsbau

Wie alle Städte gleicher Größe sollte auch Dülmen seinen Anspruch im Land anmelden, ein optimaler Wohnstandort zu sein. Dazu sollten auch die Großeigentümer Flächen zur Verfügung stellen und der Bau von Sozialwohnungen nicht vergessen werden. Für Zöpel gehört grundsätzlich mehr Grün in de Stadt, dazu mehr Raum für Fußgänger auch mit Kinderwagen und Rollatoren und mehr Flächen für Kinder. Auch die Kultur im ländlichen Raum dürfe nicht vergessen werden.

Beeindruckendes Bendix-Quartier

Beeindruckt haben Zöpel bei seinem Dülmen-Rundgang das Bendix-Quartier, „und das einsA ist schon einmal ein phantastischer Name. Und jetzt hoffe ich, dass es auch eine phantastische Begegnungsstätte wird.“ Der Ex-Minister weiß, dass Archäologen nie gerne gesehen sind, „aber wenn sie schon einmal hier sind, dann sollte man die Ergebnisse ihrer Arbeit auch ausstellen.“ Noch publikumswirksamer könnten die Dülmener mit Andenken an Anna Katharina Emmerick umgehen. Zum Stichwort ÖPNV schlug Zöpel auch mit Blick auf die Ortsteile vor, eine App einzurichten, mit der die Dülmener sich einen Platz im Sammelbus bestellen können.