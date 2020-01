Empfang zum Patronatsfest

„Was wünscht ihr euch, was Festredner eines Tages anlässlich eures 80. Geburtstags mit dem Blick auf euer Leben sagen?“, hatte Trautmann an ein wohlüberlegtes Tun appelliert. „Es kommt darauf an, was man sich für Ziele setzt und was das Wesentliche sein soll“, ergänzte Rensing. Im Pfarrheim begrüßte der Pastoralreferent als Gastgeber neben der Bürgermeisterin auch den Herzog von Croy nebst Erbprinz.

Werbeblöcke

„In Merfeld scheinen alle ehrenamtlich tätig zu sein“, bestätigte Temming den Pastoralreferenten mit dem Hinweis darauf, dass ein jeder Merfelder bemüht sei, den Ort nach vorne zu bringen. In zwei „Werbeblöcken“ wies Temming auf die besonderen Einkaufserlebnisse, die nur ein Geschäft wie der Dorfladen bieten könne, und auf die Erfolgsgeschichte des Bürgerbusses hin. Inzwischen werde er von 30 ehrenamtlichen Fahrern gesteuert. „Sie suchen ja vor allen Dingen Rentner und Rentnerinnen mit Fahrpraxis und Erfahrung. Ich melde mich dazu schon mal“, überraschte die pragmatische Bürgermeisterin Temming. „Mein Mann fährt ja bereits den Bürgerbus und erzählt von unheimlich tollen Erlebnissen, Begegnungen und Gesprächen. Der Bürgerbus ist schon ein kleines soziales Kommunikationszentrum“, so Stremlau.

Einkauf im Dorfladen

Auch der Dorfladen hat es den Stremlaus angetan. „Wir haben bei Frau Redlich zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum gekauft und es war seit Jahren der beste Weihnachtsbaum, den wir hatten“. Stillstand aber ist Rückschritt und der Erfolg dieser Projekte beflügelt. „Wir müssen weitermachen, wir sind noch nicht fertig“ rief Temming seinen Mitbürgern zu und wurde visionär.